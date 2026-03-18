Barcelona - Newcastle United en directo

En directo Champions League - Jornada 12
18 de Marzo de 2026 18:45 .h
1ª parte - Min. 9
1
1
Min. 15' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Newcastle United 1. Anthony Elanga (Newcastle United) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 13''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 13''
Lewis Hall (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 11''
Harvey Barnes (Newcastle United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 10''
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Anthony Elanga (Newcastle United).
Min. 7''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Dan Burn (Newcastle United).
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Newcastle United 0. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Fermín López.
Min. 5''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dan Burn.
Min. 3''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dan Burn (Newcastle United) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Malick Thiaw con un pase de cabeza.
Min. 2''
Corner,Newcastle United. Corner cometido por João Cancelo.
Min. 1''
Anthony Gordon (Newcastle United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 1''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento