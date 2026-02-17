Benfica - Real Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 9
17 de Febrero de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 48
0
0
Min. 45'+4''
Final primera parte, Benfica 0, Real Madrid 0.
Min. 45'+4''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 45'+3''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
Min. 45'+3''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Nicolás Otamendi.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45'+1''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Anatoliy Trubin.
Min. 45'+1''
Remate parado por bajo a la izquierda. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde con un pase de cabeza.
Min. 45''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Tomás Araújo.
Min. 45''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 44''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 43''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 39''
Se reanuda el partido.
Min. 36''
El juego está detenido debido a una lesión Rafa (Benfica).
Min. 34''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 34''
Falta de Amar Dedic (Benfica).
Min. 29''
Remate fallado por Gianluca Prestianni (Benfica) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Samuel Dahl.
Min. 26''
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 26''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 25''
Mano de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 24''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Fredrik Aursnes (Benfica) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 20''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 20''
Rafa (Benfica) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
Min. 17''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 15''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Amar Dedic (Benfica) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 15''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Tomás Araújo (Benfica) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Fredrik Aursnes con un centro al área.
Min. 15''
Corner,Benfica. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 14''
Remate rechazado de Gianluca Prestianni (Benfica) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 12''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 12''
Amar Dedic (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 3''
Rafa (Benfica) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 2''
Remate fallado por Gianluca Prestianni (Benfica) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras botar una falta.
Min. 1''
Leandro Barreiro (Benfica) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 1''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento