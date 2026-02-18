Brujas - Atlético de Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 9
18 de Febrero de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 56
1
2
Min. 57''
Fuera de juego, Brujas. Hans Vanaken intentó un pase en profundidad pero Joaquin Seys estaba en posición de fuera de juego.
Min. 51' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Brujas 1, Atlético de Madrid 2. Raphael Onyedika (Brujas) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería tras un saque de esquina.
Min. 51''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nicolò Tresoldi (Brujas) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Hans Vanaken con un pase de cabeza.
Min. 51''
Corner,Brujas. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 49''
Corner,Brujas. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 48''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 48''
Aleksandar Stankovic (Brujas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 48''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. '
Empieza segunda parte Brujas 0, Atlético de Madrid 2.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Brujas 0, Atlético de Madrid 2.
Min. 45'+4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Brujas 0, Atlético de Madrid 2. Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Antoine Griezmann con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 45'+3''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Raphael Onyedika.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Koke.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Christos Tzolis (Brujas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Hans Vanaken.
Min. 45'+1''
Raphael Onyedika (Brujas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate rechazado de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 45''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Hans Vanaken.
Min. 45''
Remate rechazado de Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Koke.
Min. 44''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Kyriani Sabbe.
Min. 44''
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 39''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Nahuel Molina.
Min. 37''
Remate parado por bajo a la izquierda. Raphael Onyedika (Brujas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mamadou Diakhon.
Min. 36''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Marc Pubill.
Min. 34''
Remate fallado por Mamadou Diakhon (Brujas) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kyriani Sabbe.
Min. 30''
Falta de Mamadou Diakhon (Brujas).
Min. 30''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 24''
Falta de Raphael Onyedika (Brujas).
Min. 24''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Brandon Mechele (Brujas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 22''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 20''
Corner,Brujas. Corner cometido por Nahuel Molina.
Min. 19''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Nicolò Tresoldi (Brujas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Hans Vanaken.
Min. 15''
Remate fallado por Nicolò Tresoldi (Brujas) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 14''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 14''
Brandon Mechele (Brujas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raphael Onyedika (Brujas) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 8''
¡Gooooool! Brujas 0, Atlético de Madrid 1. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 7''
Decisión del VAR: Penalti Atlético de Madrid.
Min. 5''
Penalti cometido por Joaquin Seys (Brujas) con una mano dentro del área.
Min. 4''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Hans Vanaken.
Min. 4''
Remate rechazado de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento