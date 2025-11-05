Brujas - Barcelona en directo

Min. 48''
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Falta de Raphael Onyedika (Brujas).
Min. 47''
Jules Koundé (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 47''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 47''
Christos Tzolis (Brujas) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 46''
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
Min. 46''
Kyriani Sabbe (Brujas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza segunda parte Brujas 2, Barcelona 1.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Brujas 2, Barcelona 1.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Frenkie de Jong.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Min. 44''
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
Min. 44''
Nicolò Tresoldi (Brujas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alejandro Balde con un centro al área.
Min. 40''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 40''
Carlos Forbs (Brujas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 38''
Remate parado por bajo a la izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 34''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Christos Tzolis (Brujas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Hans Vanaken.
Min. 32''
Raphael Onyedika (Brujas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 32''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 32''
Falta de Raphael Onyedika (Brujas).
Min. 31''
Se reanuda el partido.
Min. 30''
El juego está detenido debido a una lesión Carlos Forbs (Brujas).
Min. 27''
Jules Koundé (Barcelona) remata al larguero, remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 25''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Frenkie de Jong.
Min. 17' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Brujas 2, Barcelona 1. Carlos Forbs (Brujas) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Christos Tzolis tras un contraataque.
Min. 16''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Brandon Mechele.
Min. 12''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 11''
Fermín López (Barcelona) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 8' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Brujas 1, Barcelona 1. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Fermín López tras un contraataque.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Brujas 1, Barcelona 0. Nicolò Tresoldi (Brujas) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Carlos Forbs.
Min. 2''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Christos Tzolis (Brujas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Raphael Onyedika.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento