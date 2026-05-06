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La Nueva España

En directo Champions League - Semifinal (Vuelta)

06 de Mayo de 2026 21:00 .h

Prepartido - Min. 21:00

Bayern Múnich

Bayern Múnich

0

0

PSG

PSG

Allianz Arena

Árbitro: João Pinheiro

1 Parte
Bayern Múnich
PSG
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Bayern Múnich - PSG en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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