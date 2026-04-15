Bayern Múnich - Real Madrid en directo

En directo Champions League - Cuartos de final (Vuelta)
15 de Abril de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 46
2
3
Min. 46''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Jude Bellingham.
Min. 46''
Remate rechazado de Luis Díaz (FC Bayern München) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 46''
Serge Gnabry (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 46''
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Min. 45''
Cambio en FC Bayern München, entra al campo Alphonso Davies sustituyendo a Josip Stanisic.
Min. '
Empieza segunda parte FC Bayern München 2, Real Madrid 3.
Min. 45'+2''
Final primera parte, FC Bayern München 2, Real Madrid 3.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 42' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! FC Bayern München 2, Real Madrid 3. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Vinícius Júnior tras un contraataque.
Min. 41''
Vinícius Júnior (Real Madrid) remata al larguero, remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Brahim Díaz tras un contraataque.
Min. 40''
Éder Militão (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 40''
Harry Kane (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
Min. 38' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! FC Bayern München 2, Real Madrid 2. Harry Kane (FC Bayern München) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dayot Upamecano.
Min. 37''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Josip Stanisic (FC Bayern München) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 35''
Falta de Serge Gnabry (FC Bayern München).
Min. 35''
Antonio Rüdiger (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Serge Gnabry (FC Bayern München) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Josip Stanisic.
Min. 29' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! FC Bayern München 1, Real Madrid 2. Arda Güler (Real Madrid) marca de libre directo, remate con la izquierda a la escuadra derecha.
Min. 28''
Falta de Konrad Laimer (FC Bayern München).
Min. 28''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 27''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Andrii Lunin.
Min. 27''
Remate parado por bajo a la izquierda. Joshua Kimmich (FC Bayern München) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Michael Olise.
Min. 26''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Jude Bellingham.
Min. 26''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 26''
Remate rechazado de Michael Olise (FC Bayern München) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Joshua Kimmich.
Min. 25''
Fuera de juego, FC Bayern München. Joshua Kimmich intentó un pase en profundidad pero Luis Díaz estaba en posición de fuera de juego.
Min. 24''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Ferland Mendy.
Min. 24''
Remate rechazado de Joshua Kimmich (FC Bayern München) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 23''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 20''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 18''
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 15''
Falta de Luis Díaz (FC Bayern München).
Min. 15''
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Remate fallado por Serge Gnabry (FC Bayern München) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo que se pierde por la izquierda. Asistencia de Joshua Kimmich con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 13''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Éder Militão.
Min. 9''
Remate rechazado de Michael Olise (FC Bayern München) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Dayot Upamecano.
Min. 8''
Falta de Ferland Mendy (Real Madrid).
Min. 8''
Michael Olise (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! FC Bayern München 1, Real Madrid 1. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) remate de cabeza desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Joshua Kimmich con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 6''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Trent Alexander-Arnold.
Min. 5''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 5''
Falta de Konrad Laimer (FC Bayern München).
Min. 2''
Remate fallado por Harry Kane (FC Bayern München) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero.
Min. 1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! FC Bayern München 0, Real Madrid 1. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área a la escuadra izquierda.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento