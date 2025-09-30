Kairat - Real Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 2
30 de Septiembre de 2025 18:45 .h
1ª parte - Min. 6
0
0
Min. 12''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aleksandr Martynovich.
Min. 7''
Remate fallado por Luís Mata (Qairat Almaty) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 6''
Corner,Qairat Almaty. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 2''
Remate fallado por Jorginho (Qairat Almaty) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Damir Kasabulat.
Min. 1''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dastan Satpaev (Qairat Almaty) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Egor Sorokin con un pase de cabeza.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento