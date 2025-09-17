Liverpool - Atlético de Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 1
17 de Septiembre de 2025 21:00 .h
Descanso - Min. 49
2
1
Min. 45'+5''
Final primera parte, Liverpool 2, Atlético de Madrid 1.
Min. 45'+5''
Remate fallado por Virgil van Dijk (Liverpool) remate de cabeza muy escorado desde la derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ryan Gravenberch tras botar una falta.
Min. 45'+4''
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+4''
Min. 45'+4''
Min. 45'+3' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Liverpool 2, Atlético de Madrid 1. Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Giacomo Raspadori.
Min. 45'+1''
Florian Wirtz (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Virgil van Dijk.
Min. 44''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Nico González intentó un pase en profundidad pero Javi Galán estaba en posición de fuera de juego.
Min. 43''
Falta de Ryan Gravenberch (Liverpool).
Min. 43''
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Remate fallado por Jeremie Frimpong (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Florian Wirtz.
Min. 41''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alexander Isak (Liverpool) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Florian Wirtz.
Min. 40''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Virgil van Dijk con un pase de cabeza.
Min. 39''
Remate fallado por Alexander Isak (Liverpool) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Florian Wirtz.
Min. 36''
Decisión del VAR: No Fue Penalti Liverpool.
Min. 34''
Corner,Liverpool. Corner cometido por Clément Lenglet.
Min. 34''
Se reanuda el partido.
Min. 33''
El juego está detenido debido a una lesión Javi Galán (Atlético de Madrid).
Min. 33''
Falta de Javi Galán (Atlético de Madrid).
Min. 33''
Mohamed Salah (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Se reanuda el partido.
Min. 31''
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 31''
El juego está detenido debido a una lesión Alexander Isak (Liverpool).
Min. 31''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alexander Isak.
Min. 26''
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Clément Lenglet.
Min. 25''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Virgil van Dijk.
Min. 24''
Remate fallado por Clément Lenglet (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Antoine Griezmann con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 24''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jeremie Frimpong.
Min. 21''
Remate fallado por Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 17''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 15''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Ibrahima Konaté.
Min. 12''
Falta de Florian Wirtz (Liverpool).
Min. 12''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Dominik Szoboszlai (Liverpool).
Min. 11''
Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Andy Robertson (Liverpool).
Min. 10''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 9''
Min. 9''
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
Min. 8''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jeremie Frimpong.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Liverpool 2, Atlético de Madrid 0. Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Ryan Gravenberch.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Liverpool 1, Atlético de Madrid 0. Andy Robertson (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mohamed Salah tras botar una falta.
Min. 4''
Remate rechazado de Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 3''
Min. 3''
Min. 1''
Falta de Mohamed Salah (Liverpool).
Min. 1''
Javi Galán (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento