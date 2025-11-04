Liverpool - Real Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 4
04 de Noviembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 27
0
0
Min. 28''
Remate fallado por Virgil van Dijk (Liverpool) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Andy Robertson con un centro al área tras botar una falta.
Min. 28''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 28''
Mohamed Salah (Liverpool) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 27''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dominik Szoboszlai (Liverpool) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Florian Wirtz.
Min. 27''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Éder Militão.
Min. 23''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 23''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 23''
Conor Bradley (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 22''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 22''
Falta de Virgil van Dijk (Liverpool).
Min. 17''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Jude Bellingham tras un contraataque.
Min. 17''
Remate rechazado de Hugo Ekitiké (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Florian Wirtz.
Min. 17''
Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 14''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Alexis Mac Allister (Liverpool).
Min. 10''
Remate fallado por Alexis Mac Allister (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Dominik Szoboszlai.
Min. 10''
Se reanuda el partido.
Min. 10''
El juego está detenido (Real Madrid).
Min. 7''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 7''
Falta de Conor Bradley (Liverpool).
Min. 5''
Fuera de juego, Liverpool. Alexis Mac Allister intentó un pase en profundidad pero Ryan Gravenberch estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Falta de Hugo Ekitiké (Liverpool).
Min. 3''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Andy Robertson (Liverpool).
Min. 2''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Remate rechazado de Alexis Mac Allister (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Florian Wirtz.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento