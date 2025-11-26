Olympiakos - Real Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 5
26 de Noviembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 35
1
3
Min. 36''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remata poste, remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 34''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ayoub El Kaabi (Olympiakos) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Konstantinos Tzolakis.
Min. 33''
Decisión del VAR: No Fue Gol Olympiakos 1-3 Real Madrid.
Min. 32''
GOL ANULADO POR EL VAR: Vinícius Júnior (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 32''
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 3. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área al centro de la portería. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 28''
Se reanuda el partido.
Min. 28''
Cambio en Olympiakos, entra al campo Mehdi Taremi sustituyendo a Chiquinho debido a una lesión.
Min. 27''
El juego está detenido debido a una lesión Chiquinho (Olympiakos).
Min. 24' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 24''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Ferland Mendy.
Min. 23''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 22' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Vinícius Júnior después de un pase en profundidad.
Min. 21''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Min. 19''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lorenzo Pirola con un pase de cabeza.
Min. 18''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 18''
Christos Mouzakitis (Olympiakos) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 18''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 18''
Min. 16''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Gelson Martins.
Min. 14''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Rodinei.
Min. 11''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 8' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 0. Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Ayoub El Kaabi.
Min. 8''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Min. 7''
Remate fallado por Daniel Podence (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 6''
Gelson Martins (Olympiakos) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 6''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 4''
Remate fallado por Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ayoub El Kaabi.
Min. 4''
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Konstantinos Tzolakis.
Min. 3''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ferland Mendy.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento