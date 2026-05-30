PSG - Arsenal en directo

Min. 57''
Willian Pacho (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 57''
Falta de Kai Havertz (Arsenal).
Min. 55''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 54''
Bukayo Saka (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 54''
Désiré Doué (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 53''
João Neves (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 53''
Falta de Leandro Trossard (Arsenal).
Min. 51''
Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 51''
Falta de Piero Hincapié (Arsenal).
Min. 50''
Fuera de juego, Arsenal. David Raya intentó un pase en profundidad pero Bukayo Saka estaba en posición de fuera de juego.
Min. 47''
Falta de Désiré Doué (Paris Saint Germain).
Min. 47''
William Saliba (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 46''
Cristhian Mosquera (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla.
Min. '
Empieza segunda parte Paris Saint Germain 0, Arsenal 1.
Min. 45'+7''
Final primera parte, Paris Saint Germain 0, Arsenal 1.
Min. 45'+6''
Corner,Arsenal. Corner cometido por Willian Pacho.
Min. 45'+6''
Remate rechazado de Kai Havertz (Arsenal) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Declan Rice.
Min. 45'+5''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada. Asistencia de Vitinha.
Min. 45'+4''
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Leandro Trossard.
Min. 45'+3''
Remate rechazado de Kai Havertz (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Martin Ødegaard después de un pase en profundidad.
Min. 45'+2''
Remate fallado por Désiré Doué (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Vitinha.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Marquinhos.
Min. 43''
Remate fallado por Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 37''
Remate rechazado de Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Vitinha.
Min. 37''
Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Kai Havertz (Arsenal).
Min. 36''
Falta de Nuno Mendes (Paris Saint Germain).
Min. 36''
Bukayo Saka (Arsenal) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 34''
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Piero Hincapié.
Min. 29''
Se reanuda el partido.
Min. 26''
El juego está detenido debido a una lesión Matvey Safonov (Paris Saint Germain).
Min. 25''
Se reanuda el partido.
Min. 23''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 16''
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Piero Hincapié.
Min. 15''
João Neves (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Myles Lewis-Skelly (Arsenal).
Min. 14''
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Remate fallado por Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Désiré Doué después de un pase en profundidad.
Min. 11''
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Gabriel Magalhães.
Min. 10''
Fuera de juego, Arsenal. William Saliba intentó un pase en profundidad pero Kai Havertz estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 7''
Falta de Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).
Min. 7''
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Paris Saint Germain 0, Arsenal 1. Kai Havertz (Arsenal) remate con la izquierda escorado desde la izquierda a la escuadra izquierda. Asistencia de Leandro Trossard.
Min. 5''
Falta de Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).
Min. 5''
Bukayo Saka (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Leandro Trossard (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 1''
Falta de Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento