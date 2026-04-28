PSG - Bayern Múnich en directo

En directo Champions League - Semifinal (Ida)
28 de Abril de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 9
Min. 17''
¡Gooooool! Paris Saint Germain 0, FC Bayern München 1. Harry Kane (FC Bayern München) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 16''
Penalti a favor del FC Bayern München. Luis Díaz sufrió falta en el área.
Min. 16''
Penalti cometido por Willian Pacho (Paris Saint Germain) tras una falta dentro del área.
Min. 13''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Vitinha.
Min. 12''
Marquinhos (Paris Saint Germain) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 12''
Luis Díaz (FC Bayern München) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Falta de Marquinhos (Paris Saint Germain).
Min. 10''
Harry Kane (FC Bayern München) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 10''
Falta de Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).
Min. 5''
Luis Díaz (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Marquinhos (Paris Saint Germain).
Min. 3''
Alphonso Davies (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento