Real Madrid - Benfica en directo

Min. 45'+3''
Final primera parte, Real Madrid 1, Benfica 1.
Min. 45'+1''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45'+1''
Falta de Amar Dedic (Benfica).
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Leandro Barreiro.
Min. 45''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 45''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 45''
Min. 44''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 43''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 43''
Rafa (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Nicolás Otamendi.
Min. 41''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 40''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 40''
Falta de Leandro Barreiro (Benfica).
Min. 38''
Remate parado por bajo a la izquierda. Richard Ríos (Benfica) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 36''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Falta de Andreas Schjelderup (Benfica).
Min. 36''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 36''
Falta de Leandro Barreiro (Benfica).
Min. 35''
Richard Ríos (Benfica) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 35''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Richard Ríos (Benfica).
Min. 34''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 34''
Min. 34''
Decisión del VAR: No Fue Gol Real Madrid 1-1 Benfica.
Min. 32''
GOL ANULADO POR EL VAR: Arda Güler (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 32''
Fuera de juego, Real Madrid. Federico Valverde intentó un pase en profundidad pero Gonzalo García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29''
Corner,Benfica. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 24''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 24''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 22''
Corner,Benfica. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 22''
Remate fallado por Vangelis Pavlidis (Benfica) remate con la izquierda desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Andreas Schjelderup.
Min. 19''
Falta de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).
Min. 19''
Samuel Dahl (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Benfica 1. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 14' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 0, Benfica 1. Rafa (Benfica) remate con la derecha desde muy cerca por el centro de la portería.
Min. 13''
Min. 13''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 10''
Falta de Vangelis Pavlidis (Benfica).
Min. 10''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 6''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Arda Güler.
Min. 6''
Remate parado por bajo a la izquierda. Rafa (Benfica) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Andreas Schjelderup.
Min. 5''
Remate parado a la escuadra izquierda. Leandro Barreiro (Benfica) remate de cabeza escorado desde la izquierda. Asistencia de Andreas Schjelderup con un centro al área.
Min. 4''
Corner,Benfica. Corner cometido por Trent Alexander-Arnold.
Min. 3''
Remate rechazado de Richard Ríos (Benfica) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Rafa.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento