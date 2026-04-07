Real Madrid - Bayern Múnich en directo

En directo Champions League - Jornada 13
07 de Abril de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 43
0
1
Min. 44''
Falta de Josip Stanisic (FC Bayern München).
Min. 44''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 41' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 0, FC Bayern München 1. Luis Díaz (FC Bayern München) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Serge Gnabry después de un pase en profundidad.
Min. 40''
Falta de Dayot Upamecano (FC Bayern München).
Min. 40''
Thiago Pitarch (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 36''
Michael Olise (FC Bayern München) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 36''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 35''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 32''
Remate rechazado de Joshua Kimmich (FC Bayern München) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Michael Olise.
Min. 30''
Remate fallado por Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
Min. 29''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aleksandar Pavlovic.
Min. 29''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde después de un pase en profundidad.
Min. 28''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Andrii Lunin.
Min. 28''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Serge Gnabry (FC Bayern München) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 26''
Remate rechazado de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 24''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Arda Güler.
Min. 20''
Falta de Konrad Laimer (FC Bayern München).
Min. 20''
Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 18''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Manuel Neuer.
Min. 18''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 18''
Remate rechazado de Serge Gnabry (FC Bayern München) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Josip Stanisic.
Min. 17''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 17''
Joshua Kimmich (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un contraataque.
Min. 16''
Remate parado por bajo a la izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler después de un pase en profundidad.
Min. 15''
Falta de Konrad Laimer (FC Bayern München).
Min. 15''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 10''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Jonathan Tah (FC Bayern München).
Min. 9''
Remate rechazado de Dayot Upamecano (FC Bayern München) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Harry Kane.
Min. 9''
Falta de Thiago Pitarch (Real Madrid).
Min. 9''
Harry Kane (FC Bayern München) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 8''
Remate fallado por Serge Gnabry (FC Bayern München) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Aleksandar Pavlovic con un pase de cabeza.
Min. 8''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Andrii Lunin.
Min. 7''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 7''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 7''
Remate rechazado de Michael Olise (FC Bayern München) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 5''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 5''
Michael Olise (FC Bayern München) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 1''
Remate fallado por Konrad Laimer (FC Bayern München) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Joshua Kimmich.
Min. '
Empieza primera parte.
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Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento