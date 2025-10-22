Real Madrid - Juventus en directo

En directo Champions League - Jornada 3
22 de Octubre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 7
0
0
Min. 8''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 8''
Andrea Cambiaso (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Federico Gatti (Juventus).
Min. 5''
Mano de Weston McKennie (Juventus).
Min. 4''
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Dusan Vlahovic (Juventus).
Min. 3''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 3''
Pierre Kalulu (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Lloyd Kelly (Juventus).
Min. 2''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Remate rechazado de Kenan Yildiz (Juventus) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Khéphren Thuram.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento