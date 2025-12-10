Real Madrid - Manchester City en directo

En directo Champions League - Jornada 6
10 de Diciembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 9
0
0
Min. 12''
Fuera de juego, Manchester City. Nico González intentó un pase en profundidad pero Erling Haaland estaba en posición de fuera de juego.
Min. 11''
Phil Foden (Manchester City) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 11''
Falta de Phil Foden (Manchester City).
Min. 11''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Matheus Nunes (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 7''
Falta de Jérémy Doku (Manchester City).
Min. 7''
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rodrygo con un centro al área tras un contraataque.
Min. 5''
Remate rechazado de Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde mas de 30 metros. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 4''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Nico O'Reilly.
Min. 4''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rodrygo.
Min. 3''
Decisión del VAR: No Fue Penalti Real Madrid.
Min. 2''
Falta de Matheus Nunes (Manchester City).
Min. 2''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento