Real Madrid - Manchester City en directo

En directo Champions League - Jornada 11
11 de Marzo de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 31
2
0
Min. 32''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 32''
Abdukodir Khusanov (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 31''
Rúben Dias (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Manchester City 0. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Min. 24''
Falta de Rúben Dias (Manchester City).
Min. 24''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Nico O'Reilly (Manchester City).
Min. 22''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Manchester City 0. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Thibaut Courtois.
Min. 19''
Remate fallado por Bernardo Silva (Manchester City) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 18''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 18''
Rodri (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 17''
Jérémy Doku (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 16''
Mano de Antoine Semenyo (Manchester City).
Min. 15''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 11''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 11''
Antoine Semenyo (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Remate rechazado de Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
Min. 8''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marc Guéhi.
Min. 8''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Vinícius Júnior después de un pase en profundidad.
Min. 6''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Antoine Semenyo (Manchester City) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 2''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Falta de Rodri (Manchester City).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento