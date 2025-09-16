Real Madrid - Marseille en directo

Champions League - Jornada 1
16 de Septiembre de 2025 21:00 .h
Finalizado
2
1
Min. '
Final del partido, Real Madrid 2, Olympique de Marsella 1.
Min. 90'+7''
Final segunda parte, Real Madrid 2, Olympique de Marsella 1.
Min. 90'+7''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+7''
CJ Egan-Riley (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+7''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 90'+6''
Remate fallado por Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mason Greenwood con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 90'+5''
Corner,Olympique de Marsella. Corner cometido por Éder Militão.
Min. 90'+3''
Falta de Amine Gouiri (Olympique de Marsella).
Min. 90'+3''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 90'+2''
Remate fallado por Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho que se le va demasiado alto. Asistencia de Pierre-Emile Højbjerg con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 90'+2''
Corner,Olympique de Marsella. Corner cometido por Raúl Asencio.
Min. 90'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Amir Murillo.
Min. 89''
Remate fallado por Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Amine Gouiri con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 88''
Corner,Olympique de Marsella. Corner cometido por Brahim Díaz.
Min. 88''
Cambio en Olympique de Marsella, entra al campo CJ Egan-Riley sustituyendo a Benjamin Pavard.
Min. 87''
Remate fallado por Igor Paixão (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Pierre-Emile Højbjerg.
Min. 86''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pierre-Emile Højbjerg.
Min. 85''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 81''
¡Gooooool! Real Madrid 2, Olympique de Marsella 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 79''
Penalti cometido por Facundo Medina (Olympique de Marsella) con una mano dentro del área.
Min. 79''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé después de un pase en profundidad.
Min. 79''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 78''
Cambio en Olympique de Marsella, entra al campo Amir Murillo sustituyendo a Emerson.
Min. 78''
Cambio en Olympique de Marsella, entra al campo Amine Gouiri sustituyendo a Timothy Weah.
Min. 76''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 75''
Facundo Medina (Olympique de Marsella) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 75''
Falta de Facundo Medina (Olympique de Marsella).
Min. 75''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 75''
Fuera de juego, Olympique de Marsella. Igor Paixão intentó un pase en profundidad pero Pierre-Emerick Aubameyang estaba en posición de fuera de juego.
Min. 73''
Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Brahim Díaz con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 73''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Raúl Asencio sustituyendo a Arda Güler.
Min. 72''
Dani Carvajal (Real Madrid) ha visto tarjeta roja por pelearse.
Min. 71''
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Dani Carvajal (Real Madrid).
Min. 71''
Min. 70''
El juego está detenido debido a una lesión Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).
Min. 68''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Emerson.
Min. 68''
Remate fallado por Dani Carvajal (Real Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 68''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Mason Greenwood.
Min. 67''
Cambio en Olympique de Marsella, entra al campo Arthur Vermeeren sustituyendo a Geoffrey Kondogbia.
Min. 66''
Cambio en Olympique de Marsella, entra al campo Igor Paixão sustituyendo a Matt O'Riley.
Min. 64''
Falta de Matt O'Riley (Olympique de Marsella).
Min. 64''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 63''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Brahim Díaz sustituyendo a Franco Mastantuono.
Min. 63''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Vinícius Júnior sustituyendo a Rodrygo.
Min. 59''
Remate fallado por Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Geoffrey Kondogbia.
Min. 57''
Fuera de juego, Olympique de Marsella. Pierre-Emerick Aubameyang intentó un pase en profundidad pero Emerson estaba en posición de fuera de juego.
Min. 57''
Remate parado a la escuadra izquierda. Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Timothy Weah.
Min. 56''
Min. 55''
El juego está detenido debido a una lesión Kylian Mbappé (Real Madrid).
Min. 54''
Éder Militão (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 54''
Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 54''
Min. 54''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 54''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 52''
Falta de Mason Greenwood (Olympique de Marsella).
Min. 52''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 50''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pierre-Emerick Aubameyang.
Min. 50''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 50''
Min. 48''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Benjamin Pavard.
Min. 46''
Benjamin Pavard (Olympique de Marsella) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 46''
Falta de Benjamin Pavard (Olympique de Marsella).
Min. 46''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 1, Olympique de Marsella 1.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Real Madrid 1, Olympique de Marsella 1.
Min. 45'+3''
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+3''
Falta de Dani Carvajal (Real Madrid).
Min. 45'+3''
Remate rechazado de Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 45'+3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 45'+3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pierre-Emile Højbjerg.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Falta de Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella).
Min. 44''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Min. 42''
El juego está detenido debido a una lesión Éder Militão (Real Madrid).
Min. 41''
Remate parado por bajo a la izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 40''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 40''
Emerson (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Remate fallado por Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 38''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 38''
Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Remate fallado por Matt O'Riley (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Emerson.
Min. 36''
Corner,Olympique de Marsella. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
Min. 35''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 35''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 35''
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Min. 34''
Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Min. 33''
Remate parado a la escuadra izquierda. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rodrygo.
Min. 33''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 32''
Remate rechazado de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Matt O'Riley.
Min. 31''
Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 30''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 29''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Falta de Benjamin Pavard (Olympique de Marsella).
Min. 28''
¡Gooooool! Real Madrid 1, Olympique de Marsella 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 27''
Penalti a favor del Real Madrid. Rodrygo sufrió falta en el área.
Min. 27''
Penalti cometido por Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella) tras una falta dentro del área.
Min. 26''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Leonardo Balerdi.
Min. 26''
Remate parado por bajo a la izquierda. Timothy Weah (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mason Greenwood.
Min. 22' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 0, Olympique de Marsella 1. Timothy Weah (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Mason Greenwood.
Min. 21''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 21''
Emerson (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Carvajal.
Min. 20''
Min. 20''
Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 18''
Min. 18''
Min. 17''
El juego está detenido debido a una lesión Timothy Weah (Olympique de Marsella).
Min. 16''
Fuera de juego, Real Madrid. Aurélien Tchouaméni intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 15''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Rodrygo.
Min. 14''
Remate fallado por Timothy Weah (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Matt O'Riley.
Min. 13''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 12''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Min. 11''
Remate rechazado de Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Matt O'Riley.
Min. 11''
Remate parado a la escuadra izquierda. Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 10''
Min. 10''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Rodrygo.
Min. 10''
Remate parado por bajo a la izquierda. Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 8''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 8''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Pierre-Emile Højbjerg (Olympique de Marsella).
Min. 7''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 7''
Falta de Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).
Min. 6''
Franco Mastantuono (Real Madrid) remata al poste derecho, remate con la izquierda muy escorado desde la derecha.
Min. 5''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Carvajal sustituyendo a Trent Alexander-Arnold debido a una lesión.
Min. 5''
Min. 3''
El juego está detenido debido a una lesión Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).
Min. 3''
Fuera de juego, Olympique de Marsella. Matt O'Riley intentó un pase en profundidad pero Emerson estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Min. 2''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento