Real Madrid - Mónaco en directo

En directo Champions League - Jornada 7
20 de Enero de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 47
2
0
Min. 45'+3''
Final primera parte, Real Madrid 2, Monaco 0.
Min. 45'+2''
Remate fallado por Folarin Balogun (Monaco) remate con la izquierda escorado desde la izquierda que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Caio Henrique.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Franco Mastantuono.
Min. 44''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 44''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 44''
Maghnes Akliouche (Monaco) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 43''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 43''
Folarin Balogun (Monaco) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 43''
Ansu Fati (Monaco) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 42''
Remate parado a la escuadra izquierda. Folarin Balogun (Monaco) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Ansu Fati.
Min. 40''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Vinícius Júnior tras un contraataque.
Min. 36''
Remate parado a la escuadra izquierda. Maghnes Akliouche (Monaco) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Thilo Kehrer.
Min. 35''
Corner,Monaco. Corner cometido por Eduardo Camavinga.
Min. 33''
Denis Zakaria (Monaco) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 33''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Falta de Denis Zakaria (Monaco).
Min. 31''
Jordan Teze (Monaco) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Folarin Balogun.
Min. 30''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Denis Zakaria.
Min. 30''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jordan Teze.
Min. 30''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 28''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 28''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Caio Henrique.
Min. 26' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Monaco 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior tras un contraataque.
Min. 25''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de Vanderson (Monaco).
Min. 23''
Remate rechazado de Folarin Balogun (Monaco) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 22''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Thilo Kehrer (Monaco).
Min. 20''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 20''
Falta de Jordan Teze (Monaco).
Min. 19''
Remate fallado por Ansu Fati (Monaco) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Caio Henrique.
Min. 18''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 18''
Folarin Balogun (Monaco) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 16''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Franco Mastantuono.
Min. 15''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 15''
Falta de Vanderson (Monaco).
Min. 14''
Remate fallado por Eric Dier (Monaco) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Aleksandr Golovin con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 13''
Corner,Monaco. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 13''
Corner,Monaco. Corner cometido por Eduardo Camavinga.
Min. 12''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 12''
Folarin Balogun (Monaco) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 9''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 8''
Remate fallado por Folarin Balogun (Monaco) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ansu Fati tras un contraataque.
Min. 7''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Franco Mastantuono tras un contraataque.
Min. 5' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Monaco 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 5''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 5''
Falta de Aleksandr Golovin (Monaco).
Min. 2''
Folarin Balogun (Monaco) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento