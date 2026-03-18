Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 12
18 de Marzo de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 36
1
0
Min. 37''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 35''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Xavi Simons.
Min. 33''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Nahuel Molina.
Min. 31''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 30' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Tottenham Hotspur 1, Atlético de Madrid 0. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Mathys Tel con un centro al área.
Min. 28''
Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 26''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Juan Musso.
Remate parado por bajo a la izquierda. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Xavi Simons.
Min. 23''
Mano de Xavi Simons (Tottenham Hotspur).
Min. 22''
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Radu Dragusin.
Min. 20''
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
Min. 18''
Falta de Djed Spence (Tottenham Hotspur).
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Xavi Simons (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Archie Gray.
Min. 15''
Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Nahuel Molina.
Min. 12''
Remate rechazado de Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Djed Spence.
Min. 10''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Djed Spence.
Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 6''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Giuliano Simeone intentó un pase en profundidad pero Ademola Lookman estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.
Remate rechazado de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ademola Lookman.
Falta de Archie Gray (Tottenham Hotspur).
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento