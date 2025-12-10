Villarreal - FC København en directo

En directo Champions League - Jornada 6
10 de Diciembre de 2025 18:45 .h
1ª parte - Min. 9
0
1
Min. 11''
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Alfonso Pedraza con un centro al área tras botar una falta.
Min. 10''
Falta de Yoram Zague (FC Copenhague).
Min. 10''
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 9''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Marcos López.
Min. 8''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 7''
Junnosuke Suzuki (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
Min. 5''
Corner,FC Copenhague. Corner cometido por Rafa Marín.
Min. 5''
Remate rechazado de Robert Silva (FC Copenhague) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jordan Larsson.
Min. 4''
Remate fallado por Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pape Gueye.
Min. 3''
Falta de Mads Emil Madsen (FC Copenhague).
Min. 3''
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 2' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 0, FC Copenhague 1. Mohamed Elyounoussi (FC Copenhague) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Marcos López con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento