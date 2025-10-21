Villarreal - Manchester City en directo

En directo Champions League - Jornada 3
21 de Octubre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 34
0
1
Min. 35''
Gianluigi Donnarumma (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Nicolas Pépé (Villarreal).
Min. 33''
Gianluigi Donnarumma (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
Min. 32''
Matheus Nunes (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).
Min. 28''
Remate fallado por Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Nicolas Pépé.
Min. 26''
Josko Gvardiol (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
Min. 24''
Mano de Savinho (Manchester City).
Min. 22''
Bernardo Silva (Manchester City) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 21''
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Bernardo Silva (Manchester City).
Min. 18''
Matheus Nunes (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Falta de Tajon Buchanan (Villarreal).
Min. 17' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 0, Manchester City 1. Erling Haaland (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Rico Lewis.
Min. 14''
Falta de Jérémy Doku (Manchester City).
Min. 14''
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 11''
Matheus Nunes (Manchester City) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 11''
Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).
Min. 10''
Falta de Nico González (Manchester City).
Min. 10''
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Remate rechazado de Rico Lewis (Manchester City) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Savinho.
Min. 5''
Jérémy Doku (Manchester City) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 5''
Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).
Min. 3''
Remate fallado por Erling Haaland (Manchester City) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Bernardo Silva con un centro al área.
Min. 3''
Se reanuda el partido.
Min. 3''
El juego está detenido (Manchester City).
Min. 1''
Falta de Josko Gvardiol (Manchester City).
Min. 1''
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jérémy Doku (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Savinho.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento