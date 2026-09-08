Borussia Dortmund - Villarreal en directo

En directo Champions League - Fase de grupos
08 de Septiembre de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 33
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Min. 34''
Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Pape Gueye.
Min. 34''
Remate rechazado de Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 32''
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 32''
Falta de Pau Navarro (Villarreal).
Min. 32''
Joey Veerman (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
Min. 31''
Falta de Joey Veerman (Borussia Dortmund).
Min. 31''
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Falta de Julian Ryerson (Borussia Dortmund).
Min. 29''
Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Falta de Tajon Buchanan (Villarreal).
Min. 27''
Se reanuda el partido.
Min. 27''
Cambio en Borussia Dortmund, entra al campo Ethan Nwaneri sustituyendo a Konstantinos Karetsas debido a una lesión.
Min. 24''
El juego está detenido debido a una lesión Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).
Min. 18''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Daniel Svensson.
Min. 16''
Remate fallado por Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto.
Min. 15''
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Tajon Buchanan con un centro al área.
Min. 11''
Falta de Felix Nmecha (Borussia Dortmund).
Min. 11''
Santi Comesaña (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Remate fallado por Maximilian Beier (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Serhou Guirassy.
Min. 6''
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 6''
Falta de Nathan Saliba (Villarreal).
Min. 5''
Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Péter Gulácsi.
Min. 5''
Fuera de juego, Villarreal. Sergi Cardona intentó un pase en profundidad pero Tani Oluwaseyi estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Falta de Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).
Min. 4''
Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Remate fallado por Pau Navarro (Villarreal) remate de cabeza desde muy cerca que se pierde por la izquierda. Asistencia de Tajon Buchanan con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 2''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Daniel Svensson.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento