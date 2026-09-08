Lille - Real Betis en directo

En directo Champions League - Fase de grupos
08 de Septiembre de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 32
1
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Min. 33' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Lille 1, Real Betis 1. Marc Bartra (Real Betis) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Pablo Fornals con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 33''
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pablo Fornals.
Min. 33''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Romain Perraud.
Min. 31''
Falta de Tiago Santos (Lille).
Min. 31''
Rodrigo Riquelme (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Ethan Mbappé (Lille) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Min. 27''
Fuera de juego, Lille. Gaëtan Perrin intentó un pase en profundidad pero Benjamin André estaba en posición de fuera de juego.
Min. 26''
Hákon Haraldsson (Lille) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 26''
Falta de Pablo Fornals (Real Betis).
Min. 25''
Hákon Haraldsson (Lille) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Min. 25''
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Troy Parrott.
Min. 23''
Min. 23''
Benjamin André (Lille) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Nathan Ngoy (Lille).
Min. 19''
Isco (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Remate rechazado de Gaëtan Perrin (Lille) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 18''
Gaëtan Perrin (Lille) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 18''
Falta de Antony (Real Betis).
Min. 12' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Lille 1, Real Betis 0. Ayase Ueda (Lille) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Ethan Mbappé.
Min. 9''
Falta de Rodrigo Riquelme (Real Betis).
Min. 9''
Tiago Santos (Lille) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 9''
Remate fallado por Ethan Mbappé (Lille) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Tiago Santos.
Min. 7''
Remate rechazado de Isco (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 7''
Remate rechazado de Isco (Real Betis) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Rodrigo Riquelme.
Min. 5''
Remate rechazado de Troy Parrott (Real Betis) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Antony.
Min. 4''
Remate fallado por Alexsandro (Lille) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Nabil Bentaleb.
Min. 2''
Remate fallado por Rodrigo Riquelme (Real Betis) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Isco.
Min. 1''
Remate fallado por Pablo Fornals (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Min. 1''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Benjamin André.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento