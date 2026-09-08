Real Madrid - Inter en directo

En directo Champions League - Fase de grupos
08 de Septiembre de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 24
2
0
Min. 25''
Corner,Internazionale. Corner cometido por Denzel Dumfries.
Min. 25''
Marcus Thuram (Internazionale) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 25''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 23' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Internazionale 0. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería.
Min. 22''
Remate rechazado de Curtis Jones (Internazionale) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lautaro Martínez.
Min. 21''
Alessandro Bastoni (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 17''
Fuera de juego, Real Madrid. Jude Bellingham intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Remate fallado por Andy Diouf (Internazionale) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alessandro Bastoni.
Min. 16''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Hakan Çalhanoglu (Internazionale) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 15''
Lautaro Martínez (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 15''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 14' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Internazionale 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 13''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lautaro Martínez (Internazionale) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 12''
Falta de Marcus Thuram (Internazionale).
Min. 12''
Denzel Dumfries (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Remate rechazado de Hakan Çalhanoglu (Internazionale) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Alessandro Bastoni.
Min. 11''
Corner,Internazionale. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 10''
Falta de Marcus Thuram (Internazionale).
Min. 10''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Carlos Augusto.
Min. 6''
Falta de Hakan Çalhanoglu (Internazionale).
Min. 6''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 4''
Remate fallado por Hakan Çalhanoglu (Internazionale) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Carlos Augusto.
Min. 3''
Corner,Internazionale. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 3''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Marcus Thuram (Internazionale) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento