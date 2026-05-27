Crystal Palace - Rayo Vallecano en directo

En directo Conference League - Final
27 de Mayo de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 26
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Min. 27''
Falta de Daniel Muñoz (Crystal Palace).
Min. 25''
Remate fallado por Alemão (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pep Chavarría con un centro al área.
Min. 23''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 23''
Falta de Isi Palazón (Rayo Vallecano).
Min. 23''
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Maxence Lacroix.
Min. 20''
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 20''
Falta de Pathé Ciss (Rayo Vallecano).
Min. 20''
Yéremy Pino (Crystal Palace) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 15''
Óscar Valentín (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Chadi Riad (Crystal Palace).
Min. 14''
Corner,Crystal Palace. Corner cometido por Alemão.
Min. 10''
Remate rechazado de Ismaïla Sarr (Crystal Palace) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Daniel Muñoz.
Min. 9''
Remate rechazado de Yéremy Pino (Crystal Palace) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 9''
Falta de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).
Min. 9''
Adam Wharton (Crystal Palace) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Mano de Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
Min. 4''
Falta de Óscar Valentín (Rayo Vallecano).
Min. 4''
Yéremy Pino (Crystal Palace) ha recibido una falta en campo contrario.
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Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento