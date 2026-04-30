Rayo Vallecano - Strasbourg en directo

En directo Conference League - Semifinal (Ida)
30 de Abril de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 23
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Min. 24''
Remate fallado por Diego Moreira (Estrasburgo) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 23''
Ismaël Doukouré (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Unai López (Rayo Vallecano).
Min. 21''
Remate fallado por Alemão (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde muy cerca que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Isi Palazón con un centro al área.
Min. 20''
Falta de Diego Moreira (Estrasburgo).
Min. 20''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Remate fallado por Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Óscar Valentín.
Min. 14''
Remate fallado por Ben Chilwell (Estrasburgo) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Julio Enciso.
Min. 12''
Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Pathé Ciss.
Min. 11''
Samir El Mourabet (Estrasburgo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 10''
Falta de Samir El Mourabet (Estrasburgo).
Min. 10''
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Remate rechazado de Julio Enciso (Estrasburgo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Lucas Høgsberg.
Min. 7''
Falta de Diego Moreira (Estrasburgo).
Min. 7''
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 5''
Se reanuda el partido.
Min. 3''
El juego está detenido debido a una lesión Óscar Valentín (Rayo Vallecano).
Min. 2''
Remate fallado por Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jorge de Frutos con un centro al área tras un contraataque.
Min. 1''
Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde mas de 30 metros muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Isi Palazón.
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Empieza primera parte.
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Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento