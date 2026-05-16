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La Nueva España

En directo Copa de la Reina - Final

16 de Mayo de 2026 21:00 .h

Prepartido - Min. 21:00

Barcelona

Barcelona

0

0

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Estadio Gran Canaria

Árbitro: Olatz Rivera Olmedo

1 Parte
Barcelona
Atlético de Madrid
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Barcelona - Atlético de Madrid en directo

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