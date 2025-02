Barcelona - Atlético de Madrid en directo

Los colchoneros no han ganado ninguno de los seis últimos enfrentamientos coperos ante los culés, perdiendo cinco duelos durante este periodo. Su último triunfo en Copa ante ellos se remonta a abril de 2000, ganando como local la ida de una semifinal (3-0) que no se disputó el partido de vuelta al negarse la entidad catalana alegando que les faltaban jugadores, buscando echar un pulso a la Federación después de no conseguir el favor de la RFEF de aplazar el encuentro al coincidir el partido de Copa con una fecha reservada en el calendario para partidos internacionales.