Barcelona - Real Madrid en directo

No hay tregua para el equipo culé, vivo y con opciones intactas en las tres competiciones que todavía no se han resuelto con un vencedor. Los escasos cuatro puntos de ventaja que tiene con respecto a su inmediato perseguidor en LaLiga no le permiten priorizar, afrontando hoy la opción del segundo título de la temporada cuatro días antes de recibir al Inter de Milán en las semifinales de la Liga de Campeones.