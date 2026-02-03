Albacete - Barcelona en directo

Min. 25''
Daniel Bernabéu (Albacete) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 25''
Ronald Araujo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de Daniel Bernabéu (Albacete).
Min. 23''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 23''
Falta de Javi Moreno (Albacete).
Min. 21''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 21''
Antonio Puertas (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 21''
Falta de Antonio Pacheco (Albacete).
Min. 19''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 19''
Agus Medina (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
João Cancelo (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 15''
Min. 15''
Daniel Bernabéu (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Ale Meléndez (Albacete).
Min. 9''
Remate parado por bajo a la izquierda. Antonio Puertas (Albacete) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Agus Medina.
Min. 9''
Min. 9''
Carlos Neva (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Dani Olmo tras un contraataque.
Min. 6''
Min. 6''
Antonio Puertas (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento