Athletic Club - Real Sociedad en directo

En directo Copa del Rey - Jornada 8
11 de Febrero de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 24
0
0
Min. 25''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Álex Padilla.
Min. 25''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Marín (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gonçalo Guedes después de un pase en profundidad.
Min. 23''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Gonçalo Guedes.
Min. 21''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Íñigo Lekue con un centro al área.
Min. 20''
Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Pablo Marín (Real Sociedad).
Min. 19''
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 15''
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Jon Martín (Real Sociedad).
Min. 14''
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
Min. 14''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Remate fallado por Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Carlos Soler tras un saque de esquina.
Min. 11''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Íñigo Lekue.
Min. 7''
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
Min. 7''
Pablo Marín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Remate fallado por Iker Monreal (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 5''
Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 5''
Falta de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
Min. 5''
Remate rechazado de Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Robert Navarro.
Min. 4''
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Carlos Soler (Real Sociedad).
Min. 3''
Alejandro Rego (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Carlos Soler (Real Sociedad).
Min. 2''
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Jon Martín (Real Sociedad).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento