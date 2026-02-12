Atlético de Madrid - Barcelona en directo

En directo Copa del Rey - Jornada 8
12 de Febrero de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 22
2
0
Min. 23''
Remate parado. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 22''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Antoine Griezmann intentó un pase en profundidad pero Ademola Lookman estaba en posición de fuera de juego.
Min. 21''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 20''
Fermín López (Barcelona) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área tras un saque de esquina.
Min. 19''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 18''
Min. 18''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 14' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Barcelona 0. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Nahuel Molina.
Min. 13''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 12''
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Min. 12''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Min. 10''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 9''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nahuel Molina.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Eric García, Barcelona. Atlético de Madrid 1, Barcelona 0.
Min. 5''
Min. 5''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 3''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Joan García.
Min. 3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 1''
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento