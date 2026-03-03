Barcelona - Atlético de Madrid en directo

En directo Copa del Rey - Jornada 9
03 de Marzo de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 28
1
0
Min. 29' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Atlético de Madrid 0. Marc Bernal (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Lamine Yamal tras un saque de esquina.
Min. 29''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Juan Musso.
Min. 29''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 29''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 29''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Remate parado por bajo a la izquierda. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 24''
Remate parado por bajo a la izquierda. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 22''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha.
Min. 17''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Fermín López con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 16''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 15''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Marc Bernal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 14''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 13''
Cambio en Barcelona, entra al campo Alejandro Balde sustituyendo a Jules Koundé debido a una lesión.
Min. 13''
Se reanuda el partido.
Min. 12''
El juego está detenido debido a una lesión Jules Koundé (Barcelona).
Min. 9''
Remate rechazado de Pau Cubarsí (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 5''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 3''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 3''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Remate fallado por Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 2''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Juan Musso.
Min. 2''
Remate parado a la escuadra izquierda. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento