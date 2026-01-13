Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid en directo

En directo Copa del Rey - Jornada 6
13 de Enero de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 45
0
0
Min. 45'+1''
Final primera parte, Deportivo 0, Atlético de Madrid 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 41''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remata al larguero, remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 40''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 40''
Cristian Herrera (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Germán Parreño.
Min. 40''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 39''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Dani Barcia.
Min. 39''
Remate rechazado de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marcos Llorente.
Min. 38''
Remate parado a la escuadra izquierda. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Marcos Llorente.
Min. 37''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha de libre directo.
Min. 35''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 35''
Falta de Charlie Patino (Deportivo).
Min. 33''
Remate rechazado de Mario Soriano (Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Adrià Alti.
Min. 31''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Zakaria Eddahchouri (Deportivo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de David Mella con un centro al área.
Min. 26''
Corner,Deportivo. Corner cometido por Nahuel Molina.
Min. 25''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 19''
Mano de Mario Soriano (Deportivo).
Min. 18''
Remate rechazado de Mario Soriano (Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Charlie Patino.
Min. 17''
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 17''
Mario Soriano (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Mella.
Min. 15''
Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 14''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 14''
Falta de Charlie Patino (Deportivo).
Min. 13''
Corner,Deportivo. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
Min. 11''
Se reanuda el partido.
Min. 11''
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
Min. 8''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 8''
Giacomo Quagliata (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Antoine Griezmann con un pase de cabeza.
Min. 5''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Adrià Alti (Deportivo).
Min. 4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Antoine Griezmann con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento