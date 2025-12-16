Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

En directo Copa del Rey - Jornada 5

16 de Diciembre de 2025 21:30 .h

Prepartido - Min. 21:30

Deportivo Guadalajara

Deportivo Guadalajara

0

0

Barcelona

Barcelona

Pedro Escartín

Árbitro: César Soto Grado

1 Parte
Deportivo Guadalajara
Barcelona
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Deportivo Guadalajara - Barcelona en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Geca Sport