Puerto de Vega - Celta de Vigo en directo

En directo Copa del Rey - Jornada 3
30 de Octubre de 2025 19:00 .h
2ª parte - Min. 61
0
2
Min. 62''
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Javi Suárez.
Min. 62''
Se reanuda el partido.
Min. 61''
El juego está detenido debido a una lesión Sergio Ardura (Puerto de Vega).
Min. 59''
Cambio en Puerto de Vega, entra al campo Emilio Giraudo sustituyendo a David Álvarez.
Min. 59''
Cambio en Puerto de Vega, entra al campo Rubén Menéndez sustituyendo a Diego Fernández.
Min. 53''
¡Gooooool! Puerto de Vega 0, Celta de Vigo 2. Damián Rodríguez (Celta de Vigo) convirtió el penalti remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.
Min. 53''
Penalti a favor del Celta de Vigo. Hugo Álvarez sufrió falta en el área.
Min. 53''
Penalti cometido por Matheus (Puerto de Vega) tras una falta dentro del área.
Min. 51' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Puerto de Vega 0, Celta de Vigo 1. Óscar Marcos (Celta de Vigo) remate de cabeza desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Franco Cervi.
Min. 50''
Remate rechazado de Damián Rodríguez (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Hugo Álvarez.
Min. 49''
Remate rechazado de Miguel Román (Celta de Vigo) remate con la derecha escorado desde la izquierda. Asistencia de Hugo Álvarez después de un pase en profundidad.
Min. 48''
Remate fallado por Mihailo Ristic (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Damián Rodríguez.
Min. 46''
Remate fallado por Carlos Domínguez (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Miguel Román con un centro al área tras botar una falta.
Min. 46''
Sergio Ardura (Puerto de Vega) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 46''
Óscar Marcos (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 46''
Falta de Sergio Ardura (Puerto de Vega).
Min. '
Empieza segunda parte Puerto de Vega 0, Celta de Vigo 0.
Min. 45''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Óscar Marcos sustituyendo a Yoel Lago.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Puerto de Vega 0, Celta de Vigo 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 42''
Remate fallado por Gonzalo Trovato (Puerto de Vega) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Sergio Ardura.
Min. 37''
Remate rechazado de Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Damián Rodríguez.
Min. 37''
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Matheus.
Min. 34''
Falta de Hugo Álvarez (Celta de Vigo).
Min. 34''
Javi Suárez (Puerto de Vega) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Remate parado por bajo a la izquierda. Mihailo Ristic (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Damián Rodríguez.
Min. 31''
Remate fallado por Damián Rodríguez (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Franco Cervi.
Min. 30''
Remate fallado por Mihailo Ristic (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Miguel Román después de un pase en profundidad.
Min. 27''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. David Álvarez (Puerto de Vega) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 21''
Falta de Hugo González (Celta de Vigo).
Min. 21''
Sergio Ardura (Puerto de Vega) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Miguel Román (Celta de Vigo) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Damián Rodríguez.
Min. 19''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Hugo González (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Franco Cervi después de un pase en profundidad.
Min. 18''
Remate rechazado de Hugo Álvarez (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Mihailo Ristic.
Min. 10''
Falta de Yoel Lago (Celta de Vigo).
Min. 10''
David Álvarez (Puerto de Vega) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 4''
Yoel Lago (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Santi Otero (Puerto de Vega).
Min. 4''
Mano de Hugo Álvarez (Celta de Vigo).
Min. 3''
Remate fallado por Damián Rodríguez (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Franco Cervi.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento