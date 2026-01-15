Racing de Santander - Barcelona en directo

En directo Copa del Rey - Jornada 6
15 de Enero de 2026 21:15 .h
1ª parte - Min. 34
0
0
Min. 35''
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 35''
Suleiman Camara (Racing de Santander) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 32''
Mano de Mario García (Racing de Santander).
Min. 31''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 30''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Maguette Gueye.
Min. 29''
Mario García (Racing de Santander) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 29''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 29''
Falta de Mario García (Racing de Santander).
Min. 28''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Falta de Giorgi Guliashvili (Racing de Santander).
Min. 28''
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Min. 28''
Suleiman Camara (Racing de Santander) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Fuera de juego, Racing de Santander. Javi Castro intentó un pase en profundidad pero Giorgi Guliashvili estaba en posición de fuera de juego.
Min. 24''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Aritz Aldasoro (Racing de Santander).
Min. 23''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Álvaro Mantilla (Racing de Santander).
Min. 21''
Fuera de juego, Barcelona. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Marcus Rashford estaba en posición de fuera de juego.
Min. 21''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Giorgi Guliashvili (Racing de Santander) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Suleiman Camara.
Min. 20''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Manu Hernando.
Min. 20''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 19''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Mario García (Racing de Santander).
Min. 18''
Fuera de juego, Racing de Santander. Mario García intentó un pase en profundidad pero Maguette Gueye estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 17''
Juan Carlos Arana (Racing de Santander) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 11''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Falta de Maguette Gueye (Racing de Santander).
Min. 9''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Suleiman Camara (Racing de Santander) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Juan Carlos Arana.
Min. 8''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Mario García.
Min. 8''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aritz Aldasoro.
Min. 5''
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Min. 5''
Juan Carlos Arana (Racing de Santander) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 4''
Fuera de juego, Racing de Santander. Mario García intentó un pase en profundidad pero Maguette Gueye estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Corner,Racing de Santander. Corner cometido por Ferran Torres.
Min. 3''
Corner,Racing de Santander. Corner cometido por Ferran Torres.
Min. 2''
Corner,Racing de Santander. Corner cometido por Joan García.
Min. 1''
Fuera de juego, Racing de Santander. Aritz Aldasoro intentó un pase en profundidad pero Suleiman Camara estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento