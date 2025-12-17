Talavera de la Reina - Real Madrid en directo

En directo Copa del Rey - Jornada 5
17 de Diciembre de 2025 21:00 .h
2ª parte - Min. 47
0
2
Min. 48''
Marcos Moreno (Talavera de la Reina) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 46''
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 46''
Falta de Pedro Capó (Talavera de la Reina).
Min. '
Empieza segunda parte Talavera de la Reina 0, Real Madrid 2.
Min. 45''
Cambio en Talavera de la Reina, entra al campo Pedro Capó sustituyendo a Luis Sánchez.
Min. 45''
Cambio en Talavera de la Reina, entra al campo Sergi Molina sustituyendo a David Cuenca.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Talavera de la Reina 0, Real Madrid 2.
Min. 45'+1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Manu Farrando, Talavera de la Reina. Talavera de la Reina 0, Real Madrid 2.
Min. 45'+1''
Min. 45'+1''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate rechazado de Marcos Moreno (Talavera de la Reina) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Isaiah Navarro con un pase de cabeza.
Min. 44''
Falta de Endrick (Real Madrid).
Min. 44''
Pitu Doncel (Talavera de la Reina) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por David Cuenca.
Min. 41''
¡Gooooool! Talavera de la Reina 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 40''
Penalti cometido por Marcos Moreno (Talavera de la Reina) con una mano dentro del área.
Min. 40''
Remate rechazado de Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 40''
Min. 39''
Min. 38''
Edu Gallardo (Talavera de la Reina) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Min. 38''
Falta de Edu Gallardo (Talavera de la Reina).
Min. 37''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dean Huijsen con un centro al área.
Min. 35''
Remate fallado por Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Isaiah Navarro.
Min. 34''
Corner,Talavera de la Reina. Corner cometido por David Jiménez.
Min. 33''
Remate fallado por Gonzalo García (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Fran García con un centro al área.
Min. 32''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Falta de Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina).
Min. 31''
Remate rechazado de Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Dani Ceballos.
Min. 30''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 30''
Falta de Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina).
Min. 29''
Remate rechazado de Endrick (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Fran García.
Min. 27''
Fuera de juego, Real Madrid. Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad pero Gonzalo García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 27''
Remate rechazado de Dani Ceballos (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 27''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jaime González.
Min. 27''
Remate parado a la escuadra izquierda. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 26''
Min. 26''
Falta de Aleix Roig (Talavera de la Reina).
Min. 24''
Remate fallado por Dani Ceballos (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 22''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gonzalo García (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 22''
Min. 20''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Manu Farrando.
Min. 20''
Remate rechazado de Endrick (Real Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
Min. 20''
Remate fallado por Endrick (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de David Jiménez con un centro al área.
Min. 18''
Remate fallado por David Cuenca (Talavera de la Reina) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Luis Sánchez con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 18''
Corner,Talavera de la Reina. Corner cometido por Andrii Lunin.
Min. 18''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Marcos Moreno (Talavera de la Reina) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pitu Doncel con un centro al área.
Min. 17''
Falta de Endrick (Real Madrid).
Min. 17''
Jaime González (Talavera de la Reina) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate fallado por Marcos Moreno (Talavera de la Reina) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda.
Min. 14''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 14''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 14''
Min. 14''
Falta de Álvaro López (Talavera de la Reina).
Min. 11''
David Jiménez (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Marcos Moreno (Talavera de la Reina).
Min. 11''
Remate rechazado de Pitu Doncel (Talavera de la Reina) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 8''
Corner,Talavera de la Reina. Corner cometido por Dani Ceballos.
Min. 8''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 8''
Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 6''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aleix Roig.
Min. 6''
Remate rechazado de David Jiménez (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Endrick con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento