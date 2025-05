Tottenham Hotspur - Manchester United en directo

El duelo entre el Tottenham Hotspur y el Manchester United en San Mamés es la sexta final de una gran competición europea entre equipos ingleses tras la Copa de la UEFA de 1972 (Wolves vs Tottenham Hotspur), la Champions League de 2008 (Manchester United vs Chelsea), la Europa League de 2019 (Chelsea vs Arsenal) y las Champions League de 2019 (Liverpool vs Tottenham Hotspur) y de 2021 (Chelsea vs Manchester City).