España - Bulgaria en directo

Min. 19''
Pedri (España) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 18''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Samu Aghehowa (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pedri.
Min. 17''
Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 17''
Remate rechazado de Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 17''
Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pedri.
Min. 14''
Fuera de juego, España. Pedri intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Grimaldo.
Min. 11''
Remate rechazado de Samu Aghehowa (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mikel Merino.
Min. 10''
Pedri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Ilia Gruev (Bulgaria).
Min. 9''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mikel Merino.
Min. 8''
Remate fallado por Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Álex Baena tras un saque de esquina.
Min. 8''
Corner,España. Corner cometido por Martin Georgiev.
Min. 7''
Corner,España. Corner cometido por Petko Hristov.
Min. 5''
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 5''
Falta de Dimitar Velkovski (Bulgaria).
Min. 2''
Fuera de juego, España. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Alejandro Grimaldo estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento