Atlético de Madrid - Barcelona en directo

¡¡¡¡¡SIMEONE APUESTA POR LA CONTINUIDAD DE GRIEZMANN EN EL ONCE!!!!! El mal momento deportivo del francés no impide al técnico argentino sacarle de la alineación, priorizando su presencia sobre la de Alexander Sorloth para acompañar a Julián Alvarez en el ataque. Las principales novedades en el once son en banda izquierda, con Reinildo Mandava como freno para Lamine Yamal y con Samuel Lino entrando por Conor Gallagher. Los dos partidos en una semana de Giménez, jugando ante el Getafe y los 120 minutos contra el Real Madrid, le condenan al banquillo, entrando Le Normand en su lugar.