Atlético de Madrid - Real Sociedad en directo

¡¡¡NAYEF AGUERD SE CAE DEL ONCE TITULAR!!!!! El defensor marroquí no entra de inicio por molestias físicas a minutos del arranque del partido de la primera alineación presentada por Imanol Alguacil, corrigiendo con la entrada de Aritz Elustondo. Mete hasta cuatro cambios más con respecto al once presentado en el derbi vasco ante el Athletic Club de Bilbao en la última jornada liguera, modificando los laterales al sentar a Hamari Traoré y a Aihen Muñoz, de la misma manera que apuesta de nuevo por Sucic y por Barrenetxea en la línea del mediocampo. Se mantiene Jon Martín en el eje central de la defensa pese al regreso de Igor Zubeldia a la convocatoria tras la lesión.