Atlético de Madrid - Real Valladolid en directo

¡Goooooooooooool de Julián Álvarez! ATLÉTICO DE MADRID 3-2 Real Valladolid. ¡Infalible el argentino desde los once metros! ¡Vuelve a retomar la delantera el Atlético! No hay margen de error en la cabeza del atacante del Atleti a pesar del runrun de su lanzamiento en la Champions. Nuevamente, no hay fallo para él, decantándose por un golpeo al lado derecho del portero que André Ferreira no logró adivinar, venciéndose al costado contrario.