Barcelona - Osasuna en directo

El encuentro llega cargado de polémica, con la disconformidad de ambos clubes por jugar en la noche de hoy un partido en la misma semana de los compromisos internacionales. Así las cosas, tanto Hansi Flick como Vicente Moreno se han visto condicionados a la hora de confeccionar el once titular. El técnico alemán ha perdido a Raphinha y ha dejado a Ronald Araújo en el banquillo al considerar que no han podido recuperar a tiempo después de defender a su país y afrontar un vuelo muy largo, de la misma manera que el preparador valenciano opta por no disponer de inicio de Enzo Boyomo al estar concentrado estos últimos días con Camerún para disputar la clasificación al Mundial y llegar a España afrontando un trayecto desde Yaoundé, pasando primero por Estambul y después por Madrid antes de poner rumbo directamente a Barcelona sin pasar previamente por Pamplona.