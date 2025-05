Barcelona - Real Madrid en directo

¡¡¡¡¡¡'SORPASSO' DE ARDA GÜLER!!!!!! Carlo Ancelotti prescinde de Rodrygo Goes en su regreso a la convocatoria para apostar la continuidad del turco en el once titular, repitiendo el mismo once titular utilizado en la victoria ante el Celta de Vigo en la última jornada liguera. Las lesiones de Rüdiger y de David Alaba mantienen a Aurélien Tchouaméni como pareja de Raúl Asencio en el eje de los centrales.