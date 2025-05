Espanyol - Barcelona en directo

4. Este será el sexto derbi catalán que se dispute en jueves en toda la historia de LaLiga. El FC Barcelona se impuso en los dos que jugó ese día (5-0 vs CD Sabadell en 1966 y 2-1 vs Espanyol en 1996) y el Espanyol en dos de los cuatro (2D), perdiendo en el único jugado en casa (1-2 vs CD Europa en 1930).