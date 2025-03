Getafe - Atlético de Madrid en directo

¡¡¡¡¡SIMEONE SALE CON TODO A POR EL LIDERATO DE LALIGA!!!!! El técnico argentino no especula pensando en la vuelta de octavos de la Champions League frente al Real Madrid en tres días y apuesta por un once casi de gala, dando descanso tan solo a Pablo Barrios. El 'Cholo' recurre a Nahuel Molina en el lateral derecho para desplazar a Marcos Llorente a la sala de mandos. No reserva a Julián Alvarez, apercibido de sanción: en caso de ver una tarjeta amarilla no estará disponible para enfrentarse al Barcelona la próxima jornada. Unas molestias durante el calentamiento de Lenglet provocan que Giménez termine siendo de la partida.