Real Madrid - Celta de Vigo en directo

¡¡¡¡KYLIAN MBAPPÉ REGRESA AL ONCE TITULAR!!!!! Tras no estar en los partidos de LaLiga frente al Athletic Club y Getafe y tener sus primeros minutos saliendo del banquillo en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, Carlo Ancelotti recupera al francés para formar un frente de ataque donde Arda Güler es la principal novedad ante la baja de Rodrygo Goes. Las lesiones de Rüdiger, de David Alaba y de Ferland Mendy provocan cambios en la línea defensiva, entrando Aurélien Tchouaméni para hacer pareja en el eje junto a Raúl Asencio y apostando por Fran García para el lateral izquierdo.