Sevilla - Atlético de Madrid en directo

¡¡¡¡GALLAGHER Y NAHUEL MOLINA APUNTALAN EL ONCE TITULAR!!!! Las bajas por lesión de Rodrigo de Paul y de Samuel Lino condicionan el once de Diego Pablo Simeone, adelantando la posición de Marcos Llorente al mediocampo y dando el lateral derecho a Nahuel Molina. La ausencia por sanción de Josema Giménez obliga a forman con Lenglet y Le Normand en el eje de la defensa, repitiendo por segunda jornada consecutiva en LaLiga con Azpilicueta en el lateral. Donde no hay cambios es en la punta de lanza, con Griezmann acompañando a Julián Alvarez.